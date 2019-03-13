بالفيديو.. مجاهد: السيسي أشرف واحد حكم مصر

13 مارس 2019 - 09:40 ص



أشاد الإعلامي عزمي مجاهد، بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "إنه لم ير منذ أيام الفراعنة حاكماً لمصر في صدق وشرف وأمانة ونظافة الرئيس السيسي".



وأضاف "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين بلس"، أن الرئيس السيسي يتسم بعدة صفات أهمها "صادق وأمين ويعشق تراب مصر"، معقبا "هذه حقيقة، قسما بالله".



وتابع: "كل ما يشغل الرئيس السيسي فقط مصر، وإن شاء الله ستبقى مصر أم الدنيا وقد الدنيا، ولن تفلح محاولات أهل الشر في تشويه إنجازات الرئيس".



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