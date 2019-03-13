هوندا تستدعي مليون سيارة في أمريكا.. ما السبب

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أمريكا

هوندا

مليون سيارة

أقدمت شركة "هوندا موتور" اليابانية لصناعة السيارات أمس الثلاثاء اعتزامها استدعاء حوالي 1ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال الوسائد الهوائية الموجودة بها من إنتاج شركة "تاكاتا" اليابانية.

وأفادت الشركة أن السيارات التي تقرر استدعاؤها هذه المرة سبق استدعاؤها لإصلاح الوسائد الهوائية باستخدام مكونات من إنتاج "تاكاتا"، حيث اتضح أن هذه المكونات معيبة.

 وكان قد تم اكتشاف خلل في وسائد تاكاتا المستخدمة في ملايين السيارات في العالم، تؤدي إلى انفجار الوسادة عند انتفاخها حيث تتطاير شظايا معدنية يمكن أن تصيب السائق ومن حوله.

وأضافت الشركة أنها تلقت تقريرا عن حادث انفجار وسادة وإصابة أحد الأشخاص، مؤكدة أنها ستبدأ على الفور استبدال هذه الوسائد في الولايات المتحدة مجانا.

و تضم قائمة السيارات التي تقرر استدعاؤها "هوندا أكورد" إنتاج الفترة من 2001 إلى 2007 و2009 و"هوندا سيفيك" إنتاج الفترة من 2001 إلى 2005 و"هوندا سي.آر-في" إنتاج الفترة من 2002 إلى 2007 ومن 2010 إلى 2011 .

كما تضم القائمة "هوندا إليمنت" إنتاج من 2003 إلى 2011 و"هوندا فيت" 2007 و "هوندا أوديسي" من 2002 إلى 2004 و "هوندا بايلوت" من 2003 إلى 2008 و"هوندا ريدجلاين" إنتاج الفترة من 2006 إلى .2014


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