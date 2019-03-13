تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

13 مارس 2019 - 09:46 ص

أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء الآن في حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان نهائيا على المشروع.

قانون التصالح فى مخالفات البناء .. 8 حالات التى لن يجرى التصالح عليها:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى ذات الطراز المعمارى.

4- تجاوز قيـــود الارتفاع.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية.

8- البناء خـارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

قانون التصالح فى مخالفات البناء .. كيفية دفع الغرامة وقيمتها

حدد القانون قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ بـ500 جنيه حدًا أدنى إلى 2000 جنيه حدًا أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون بطلاء واجهات المباني لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

يجري تحديد قيمة المخالفة من خلال لجنة مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون من اثنين من الجهة الإدارية، وآخرين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي، وممثل هيئة الخدمات الحكومية لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

- تتولى تلك اللجنة المختصة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

قانون التصالح فى مخالفات البناء .. وكيفية التقييم فى المحافظات

- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 800 جنيه في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر.

- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن تزيد على 500 جنيه للمتر بمدن ومراكز باقي المحافظات.

- قيمة مقابل التصالح على المتر المسطح لن يزيد عن 200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

قانون التصالح .. كيفية التقدم للتصالح

- تبدأ أولى خطوات وإجراءات التصالح بالتقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة.

- يُسدد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.