» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"

13 مارس 2019 - 09:47 ص

قالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها لن تتراجع حتى الآن عن استخدام طائرات بوينج 737 ماكس بعد تحطم طائرة من هذا الطراز للخطوط الجوية الإثيوبية قرب أديس أبابا، ومقتل 157 كانوا على متنها.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز" بأن رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية دانيل ايلويل في بيان انه حتى الآن، لا تُظهر مراجعتنا أي مشكلات في الأداء، ولا توفر أي أساس لطلب وقف استخدام الطائرة ، كما لم تقدم سلطات الطيران المدني الأخرى بيانات إلينا تستدعي اتخاذ إجراء .

واكدت إدارة الطيران الفيدرالية إنّه "في سياق مراجعتنا العاجلة للبيانات المتعلقة بتحطم الطائرة الإثيوبية، إذا تم تحديد أي مشكلات تؤثر على استمرار صلاحية الطائرة للطيران، فستتخذ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الإجراءات الفورية المناسبة".

يذكر ان الأحد سقطت طائرة شركة الخطوط الإثيوبية وقتل الركّاب الـ 157 الذين كانوا على متن الطائرة المنكوبة. وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينغ 737" ohv (تابعة للخطوط الجوية الإندونيسية) "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.