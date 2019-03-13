برلماني: قانون الاستثمار الجديد لاقى الكثير من الصعوبات عند التطبيق

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النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

أمينة عبد العال

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قال النائب نافع هيكل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، فور إحالتها من مجلس الوزراء إلي البرلمان، مشيرًا إلى أن بعض النواب تشددوا في بعض المواد والبنود عند وضع القانون.

وأضاف «هيكل»، أن قانون الاستثمار ساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ولكن مع التطبيق ظهرت بعض المشكلات الإجرائية التي قد تمثل عبئًا على الشركات والمستثمرين، وهو ما كان يتطلب تعديلا في القانون، لافتًا إلي أن التعديل يسمح للشركات الحالية في حالة التوسعات بالتمتع بمزايا قانون الاستثمار الجديد، لا سيما وأن القانون يعطيهم إعفاءات ضريبية ومزايا حال الاستثمار في مناطق جغرافية معينة، وفقًا لقواعد محددة للتمتع بالمزايا، خاصة في المناطق الحدودية.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلي أن الشركات والاستثمارات الجديدة كانت تتمتع بحوافز استثمارية بشروط معينة من بينها أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة مشروع استثمارى، ولم تكن التوسعات الاستثمارية للشركات القائم بالفعل تتمتع بهذه الحوافز مهما كان حجم هذه التوسعات، وهو ما يحرم الاقتصاد المصري من استثمارات محققة بالفعل دون مبرر، مضيفًا أن التعديل القانوني الجديد يتيح تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية التي أقرها القانون، طبقا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.


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