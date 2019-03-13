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جمعة: "هذا واجبنا تجاه تجار المخدرات"

دين ودنيا

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
جمعة

متابعات حنان حمدتو

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المخدرات

وزارة الاوقاف

محتار جمعة

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس، لافتا إلى أن هناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة، لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات بأنواعها المختلفة.

وأضاف جمعة خلال حضوره ندوة نظمتها الوزارة بعنوان "خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع" بمسجد السيدة زينب بالقاهرة مساء أمس أن الجماعات الإرهابية تجعل من زراعة وتجارة المخدرات وسيلة لجلب الأموال، مؤكدا أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجي السموم واجب ديني ووطني، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحي بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها.

وأشار إلى أن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج، فإن الوزارة ستتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتلقى العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة، موضحا أن موظفي الوزارة كانوا عند حسن الظن، فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد عن التحليل، لأننا أكدنا أن الممتنع في حكم المتعاطي، وكانت النتيجة بفضل الله سلبية بنسبة 100%.

وتابع وزير الاوقاف  بأن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية، فالأسرة حينما تراقب أبناءها فهي تحمي نفسها وأبناءها ومجتمعها، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في فصل أي موظف مدمن للمخدرات، لأنه لا يليق بمن ينتسب لوزارة الأوقاف أن يكون مدمنًا، فالمدمن غالبا ما يرتبط بجرائم الرشوة، أو الاختلاس، أو التسول وكل هذا لا يليق بالوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يليق بإنسان يؤتمن على مصالح الناس وهو فاسد ومُغيب العقل.


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