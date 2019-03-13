شاهد.. مشادة كلامية حادة بين ضيوف الإبراشي

13 مارس 2019 - 09:55 ص



اندلعت مشادة كلامية حادة بين المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق ،و الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بسبب عمل المرأة و تنصيبها في المناصب القيادية بالدولة .



وقال"نصر" خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"المذاع علي فضائية "أون إي"،مع الإعلامي وائل الإبراشي :" هناك وظائف بطبيعتها لا تتماشي مع المرأة، معقبا :" عاوز وكيلة نيابة تنزل في الصعيد عشان تعاين جثة ، ويضرب عليها نار".



ومن جانبها اعترضت فريدة الشوباشي الكاتبة الصحفية ، علي تصريحات "فريد نصر"، مؤكدة أن السيدات في الخارج أصبحوا وزيرات للدفاع .



وقالت" الشوباشي"، :" مين اللي منع السيدات انها تتولي تلك المناصب ديه ، مين إداله الحق يمنعها كل ده عشان راجل".



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