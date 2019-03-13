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الخميس المقبل..

"المحافظين" ينظم جلسة استماع بعنوان "التمريض.. المشاكل وآفاق الحل"

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المهندس أحمد النجدى القيادى بقطاع الشباب والرياضة بحزب المحافظين
المهندس أحمد النجدى القيادى بقطاع الشباب والرياضة بحزب المحافظين

أمينة عبد العال

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لجنة العمال بحزب المحافظين تفند بنود قانون العمل

ينظم قطاع الشباب بحزب المحافظين الخميس المقبل جلسة استماع بعنوان "التمريض.. المشاكل وآفاق الحل"، بحضور عددا من الممرضين بالقطاع العام والخاص لمناقشة أهم المشكلات التى تواجههم وطرق حلها .

قال المهندس أحمد النجدى، القيادى بقطاع الشباب والرياضة بحزب المحافظين، إن الحزب بصدد عمل ورقة سياسات لحل مشاكل قطاع التمريض المتأزمة منذ فترة، لذا فكان لابد من عقد جلسات استماع تشارك فيها كافة الأطراف المعنية بالأمر داخل مقر الحزب الرئيسى تبدأ أول جلسة منها الخميس المقبل .

وتابع، أنه من الضرورى أن يشارك كل الأطراف من ممرضين وأهالى المرضى والجهات الإدارية المنظمة العلاقة بينهم فى جلسات الاستماع للتحاور كلا على حدا للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وفور انتهاء الجلسات وعددها 4 سيتم الخروج بتوصيات تعدها لجنة الصياغة بالحزب وهى لجنة متخصصة .

وأردف، أنه يستم الاستماع إلى الممرضين العاملين بالقطاع العام والخاص فى أول جلستين، ومن الجدير بالذكر أيضا أن الجلسة الثانية مخصصة للاستماع لمشاكل المرضى وذويهم يسبقه عمل استبيان ورقى ومصور حول رأى الجمهر فى الخدمة المقدمة لهم من الممرضين كإستبيان عام.

واستطرد، أن الجلسة الرابعة ستكون مخصصة لممثلين من وزارة الصحة والسكان ونقابة التمريض وكليات ومعاهد التمريض والمنظمات الأهلية المعنية بالموضوع، كما سيتم عرض رؤية الحزب فى ندوة عامة عن المشاكل الرئيسية وطرق حلها سيتم تحديد ميعادها لاحقا.


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