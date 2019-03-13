4 مطالب لمجلتي "الأهلى" و"الزمالك" من الأعلى للإعلام

13 مارس 2019 - 10:02 ص

وجهت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إحدى لجان المجلس الإعلام لتنظيم الإعلام، برئاسة فهمي عمر مجموعة من المطالب الى رؤساء تحرير مجلتى الاهلى والزمالك وهم على التوالى إبراهيم المنيسي وعلي بركة .

وكانت المطالب وفقا لبيان خرج من اللجنة أولها: العمل بكل السبل الممكنة لنشر القيم الرياضية الأصيلة ونبذ العنف والتعصب بين الجماهير خاصة كرة القدم، وتوفير المناخ اللازم للرياضة المصرية للوصول بها إلى المكانة التي تستحقها إقليميا وعالميا، وحفاظا على تاريخ الرياضة المصرية التي تحملت مسئولية الريادة في المنطقة في مجال تنظيم الكيانات والمسابقات الرياضية المختلفة، وظلت نموذجا احتذى به الجميع في المنطقة العربية.

ثانيا: الالتزام بالمسئولية الرياضية التاريخية التي تحملها النادي الأهلي ونادي الزمالك لأكثر من قرن من الزمان باعتبارهما ركيزتى الرياضة المصرية لسنوات طويلة، وأن هذه المسئولية تفرض على إعلام الناديين أن يقدم النموذج الأفضل للممارسة الإعلامية، التزاما بكافة المواثيق المنظمة للأنشطة الإعلامية.

ثالثا: إن اللجنة تقدر المهنية الإعلامية والمسئولية التي تحلى بها رئيسا تحرير مجلتى الأهلي والزمالك في معالجة خلافات طارئة وقعت بين المجلتين، وقد أعلنا التزامهما بكل ما سبق، وبما جاءت به مدونة السلوك للإعلام الرياضى التي وضعتها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى تحت إشراف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبصفة خاصة ما نصت عليه المدونة في البنود 1- 6، 13، 15، 25، 26، 28.

رابعا: العمل بكل السبل الممكنة أن تتضمن المعالجات الإعلامية في الفترة القادمة تهيئة الأجواء لنجاح تنظيم البطولة الأفريقية، خاصة وأن مصر تتحمل الآن مسئولية الاتحاد الأفريقى ولديها خطط للقيام بمهامها على مختلف الأصعدة. ويناشدون كافة وسائل الإعلام الرياضى العمل من أجل ذلك في الفترة المقبلة.