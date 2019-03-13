الأرصاد: فصل الربيع بدأ مبكرا هذا العام

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أحمد عبد العال

الربيعد

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الجو تعلن دخول فصل الربيع والذى بدأ مبكرًا هذا العام ، مشيرا الى ان إدرجات الحرارة انخفضت 7 درجات، ويصاحبها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الأماكن الصحراوية والمكشوفة.

واضاف عبد العال فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة غدا علي الأماكن المكشوفة مثل 6 أكتوبر والتجمع لفترات قصيرة، متابعا أن هذه الموجة سوف تكون يوما واحدا فقط.


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