الأرصاد: فصل الربيع بدأ مبكرا هذا العام

متابعات حنان حمدتو
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار فى الجو تعلن دخول فصل الربيع والذى بدأ مبكرًا هذا العام ، مشيرا الى ان إدرجات الحرارة انخفضت 7 درجات، ويصاحبها نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على الأماكن الصحراوية والمكشوفة.
واضاف عبد العال فى تصريحات صحفية له اليوم ، ان هناك نشاطا للرياح المثيرة للأتربة غدا علي الأماكن المكشوفة مثل 6 أكتوبر والتجمع لفترات قصيرة، متابعا أن هذه الموجة سوف تكون يوما واحدا فقط.
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