  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- امينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: ايه كمية الغل والسواد دا؟

#

الفتاة السعودية الهاربة تثير الغضب بصورة مُستفزة

#

تجديد حبس فتاة بتهمة قتل عشيقها بعد تهديدها بصور فاضحة

#

رئيس شعبة الأدوية يرشح نفسه لنقابة الصيادلة

زفاف

مقبرة

تينيسى

كانت الاستعدادات على قدم وساق لإتمام حفل الزفاف إلا أن القدر كان له تخطيط آخر لهذا الارتباط، حيث أظهرت صور حزينة طالبة أمريكية تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي تجلس أمام قبر خطيبها وهي ترتدي فستان زفافها في اليوم الذي كان من المقرر أن يتزوجوا فيه.

وارتدت الفتاة فستان زفافها بدلاً من الحداد وقامت بزيارة قبر خطيبها في ناشفيل بولاية تينيسي يوم الأحد، حيث كان من المفترض أن يتزوج الطالبان من جامعة تينيسي في هذا اليوم.

وفقد الشاب حياته في ساحة انتظار للسيارات في مجمع سكني في هكسون، حيث كان يعتزم أن يبيع جهاز “إكس بوكس Xbox ” لشخص تعرف عليه عبر فيسبوك مقابل 200 دولار، وفوجئ به يطلق عليه النار ليقتله من أجل السرقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك