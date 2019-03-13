» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها

13 مارس 2019 - 10:09 ص

كانت الاستعدادات على قدم وساق لإتمام حفل الزفاف إلا أن القدر كان له تخطيط آخر لهذا الارتباط، حيث أظهرت صور حزينة طالبة أمريكية تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي تجلس أمام قبر خطيبها وهي ترتدي فستان زفافها في اليوم الذي كان من المقرر أن يتزوجوا فيه.

وارتدت الفتاة فستان زفافها بدلاً من الحداد وقامت بزيارة قبر خطيبها في ناشفيل بولاية تينيسي يوم الأحد، حيث كان من المفترض أن يتزوج الطالبان من جامعة تينيسي في هذا اليوم.

وفقد الشاب حياته في ساحة انتظار للسيارات في مجمع سكني في هكسون، حيث كان يعتزم أن يبيع جهاز “إكس بوكس Xbox ” لشخص تعرف عليه عبر فيسبوك مقابل 200 دولار، وفوجئ به يطلق عليه النار ليقتله من أجل السرقة.