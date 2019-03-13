بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

13 مارس 2019 - 10:14 ص



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك لجنة تدرس وتحلل ما حدث في 2011 وإبرازه للمصريين والرأي العام ، وسيتم محاسبة كل من خرب البلد وقتل المصريين، معقبا: "الحساب قادم".



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" أن كل ما جرى في مصر منذ 2011 موثق، مشيرا إلى أن الوضع أصبح مختلف تماما في 2012 والآن وأكبر دليل على هذا تحسن الاقتصاد والاستقرار التي تشهده البلاد.



وتابع، أن الشعب المصري لن ينسى أحداث العباسية 2012 ومحاولة جماعة الإخوان ا اقتحام مقر وزارة الدفاع، لافتا إلى أن بلطجية الإخوان قاموا بأعمال العنف أمام ماسبيرو وهتافات الدولة ورموزها.



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