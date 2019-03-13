"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

13 مارس 2019 - 10:22 ص

طالب الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، الابتعاد عن الأتربة قدر المستطاع، واستخدام الكمامات، حفاظا على الجهاز التنفسي.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه على السائقين على الطرق تطبيق تعليمات رجال المرور والقيادة بهدوء للحفاظ على الجميع.

واشار رئيس هيئة الارصاد الجوية الى أنه على الصائدين عدم النزول لعرض البحر، لاضطراب حالة الملاحة.