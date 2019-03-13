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أسامة كمال: "الوزير لن يسمح بأي تهاون أو تسيب داخل السكك الحديدية"

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الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

إيمان هاني

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أشاد الإعلامي أسامة كمال، بتولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، قائلا : "الوزير المقاتل سعيد الانضباط للسكك الحديدية، علي غرار عهده وجهده وإنجازاته في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

وأضاف "كمال" خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، إن هناك مقولة داخل السكك الحديد تقول: "علشان تمشي وزير نقل لازم تخبط قطارين في بعض، لو دا حصل يبقي الوزير هيمشي ،لكن محدش يقدر يعمل كدا، ولن نسمع تلك المقولة بعد اليوم ، كامل الوزير سيقضي عليها ".

وتابع الإبراشي :" لن يستطيع احد في الهيئة القيام بهذا الفعل، لأن وزير النقل الجديد كامل الوزير لن يسمح بأي تهاون أو تسيب داخل المنظومة، معقبا : "المحترم المهندس كامل الوزير أهلا بيك فى وزارة النقل في عهد جديد مافيهوش لما نحب نطير وزير نخبط قطرين في بعض، الوزير كامل مش أي وزير".

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