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اليوم.. محاكمة خفير فيلا في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع

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هجوم كلاب

كلبين على مواطن بالتجمع

كلاب التجمع

تنظر اليوم الأربعاء، محكمة جنح القاهرة الجديدة المُنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة خفير فيلا القاهرة الجديدة، لاتهامه في واقعه هجوم كلبين على مواطن بالتجمع الأول.

كانت النيابة، قررت إخلاء سبيل صاحب الكلبين بعدما عقرا مواطن بكفالة 2000 جنيه، وأمرت النيابة بحبس الخفير المسئول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة، بضبط الكلبين المتسببين فى عقر المواطنين ووضعهما فى حيازة الحجر البيطرى، تحت الملاحظة 15 يوما، وتشكيل لجنة من الطب البيطرى لفحص حالتهما.

واستمعت النيابة، لأقوال المصاب وأمرت باستدعاء مالك الكلبين للاستماع لأقواله فى التحقيقات الموسعة التى تباشرها النيابة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب، وبالانتقال والفحص تبين تعرضه لعقر من كلبين شرسين أثناء سيره فى أحد الشوارع بدائرة القسم، فتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 


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