"لبنان" تمنع "بوينج 737" من التحليق فى مجالها الجوى

13 مارس 2019 - 10:47 ص

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن سلطة الطيران في لبنان قررت منع طائرات بوينج ماكس 737 من الهبوط في بيروت أو التحليق في الأجواء اللبنانية.

وأضافت أن محمد شهاب الدين المدير العام للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي أصدر أمرا بهذا الشأن.

وحدثت هذه المأساة بعد تحطم طائرة "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الإندونيسية "لايون إير" للطيران المنخفض التكلفة قبالة سواحل إندونيسيا بعد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا كانوا على متنها.