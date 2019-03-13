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اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

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محاكمة مرسى
محاكمة مرسى

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بدء محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية

التخابر

محاكمة مرسي

اقتحام الحدود

تنظر اليوم، الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين، في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وكانت المحكمة قد طلبت بالجلسة الماضية إفادة من وزارة الداخلية بأسماء المحكوم عليهم الصادر لهم أوامر بالعفو ابان تولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية، موضح الجرائم المسندة اليهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.


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