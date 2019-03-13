الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

13 مارس 2019 - 10:57 ص



أكد الإعلامي محمد الباز، أنه فوجئ بأنه طرفًا في أبشع جريمة قتل ثلاثة أطفال في المرج على يد أب وزوجتيه.



وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، أنه منذ فترة أرسل له أحد الأصدقاء مقطع فيديو لسيدة تستغيث لأن زوجها يقوم بتعذيبها وقام بتصفية عينيها، وبالفعل تم عرضه.



وناشد الباز وقتها وزارة الداخلية بإنقاذ السيدة، وبالفعل بحثت عنها الأجهزة الأمنية، وتوصلوا إلى أنها موجودة عند ذويها في الزاوية الحمراء، وأثناء تحرير محضر بتعرضها للتعذيب علموا بوجود قضية قتل.



وأشار "الباز"، إلى أنه ذهب إلى النيابة للإدلاء بأقواله كشاهد في الواقعة، لأن السيدة التي عرض استغاثتها هي نفس السيدة قامت بقتل الطفلين.



و أضاف أن الجريمة اشترك فيها ثلاثة أشخاص، وهم: هالة (الزوجة الأولى وتكبر زوجها بـ19 سنة)، والزوج، والزوجة الثانية وهي "إيمان".



وكشف أن الزوجة الأولى كانت غنية، ولكنها لم تنجب، وبعد أن أنجبت الزوجة الثانية طفلتين، أصابت الغيرة الزوجة الأولى، فأغرت زوجها أن يقنع زوجته الثانية بقتل الطفلتين مقابل سيارة ميكروباص، وبالفعل أغراها بذلك وقامت بقتل الطفلتين وهي عارية، وقاموا بتصويرها وهي تفعل ذلك.



وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، أمس، تجديد حبس سائق وزوجتيه، لمدة 15 يوما، لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، عام 2016 بمنطقة المرج، وإلقاء جثثهم في رشاح المرج.



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