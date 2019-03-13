بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

13 مارس 2019 - 11:01 ص

تقدم أيمن محفوظ المحامي ببلاغ للمدعي العام العسكري طالب فيه بإحالة الكاتب علاء الأسواني للمحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بإهانة الرئيس والقوات المسلحة والقضاء بمجموعة مقالات كتبها المشكو في حقه على موقع وصحيفة ألمانية شهيرة تحت مسمى "Dw " بعبارات تمثل جريمة طبقًا لنصوص 179 و184من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الجرائم بالحبس والغرامة.

وقال "محفوظ" في بلاغه: وحيث أن تلك المقالات تمثل إهانة للرئيس وهو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وإهانة للقوات المسلحة وقضاء مصر سواء المدني أو العسكري، فإنه حسب القانون المصري يختص القضاء العسكري وحده بالنظر في المختلفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم.

وطالب "محفوظ" في ختام بلاغه بإحالة "الأسواني" لنيابة شمال القاهرة العسكرية وفتح تحقيق موسع حول ما ورد تفصيلًا بالبلاغ، وإحالته للمحاكمة العسكرية طبقًا للقانون.