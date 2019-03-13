  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

المجلس العالمي للمطارات يوجه الشكر للفريق "يونس"

الحياة السياسية

الفريق يونس المصرى وزير الطيران
الفريق يونس المصرى وزير الطيران

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي: «آل الشيخ» أكثر وطنية مننا كـ«مصريين»

#

الطفولة والأمومة ينشر رسائل على صفحات التواصل لتوعية الأطفال

#

غدًا.. وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمي لرفض ختان الإناث

#

ياسر إبراهيم يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

افريقيا

وزارة الطيران المدني

ارسلت أنجيلا جيتنز رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI ،  خطاب شكر الى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني،  وذلك لحسن تنظيم مؤتمر المجلس الإفريقي للمطارات 2019 ACI Africa في دورته الـ 61، وحفاوه استقبال الوفود بمدينة الأقصر خلال الاسبوع الماضي ، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة .

وأسفرت جلسات المؤتمر على نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية، والتي نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي فى التنمية الإقتصادية للدول الإفريقية، وتطوير وإدارة الإيرادات الغير ملاحية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة لتحسين إيرادات الأسواق الحره في إفريقيا ، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعي نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك