المجلس العالمي للمطارات يوجه الشكر للفريق "يونس"

13 مارس 2019 - 11:02 ص

ارسلت أنجيلا جيتنز رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI ، خطاب شكر الى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، وذلك لحسن تنظيم مؤتمر المجلس الإفريقي للمطارات 2019 ACI Africa في دورته الـ 61، وحفاوه استقبال الوفود بمدينة الأقصر خلال الاسبوع الماضي ، وذلك وفقا لبيان صادر عن الوزارة .

وأسفرت جلسات المؤتمر على نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية، والتي نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي فى التنمية الإقتصادية للدول الإفريقية، وتطوير وإدارة الإيرادات الغير ملاحية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة لتحسين إيرادات الأسواق الحره في إفريقيا ، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعي نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا.