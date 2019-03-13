  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر12:28 م
بحث متقدم
نتنياهو

مزاعم جديدة.. نتنياهو: أقمنا علاقات مع 6 دول إسلامية

الدكتورة هالة زايد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بسبب إقالة مدير معهد القلب

صورة منسوبة للبغدادي

بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

صورة من الفيديو

الباز: "وجدت نفسي طرفًا في جريمة المرج"

علاء الأسوانى: لعل الذكرى تنفع الإخوان

بلاغ يطالب بمحاكمة علاء الأسواني عسكريا

عبود الزمر

الزمر: أشكر هؤلاء وعلى رأسهم "المشير طنطاوي"

عواصف ترابية

"الأرصاد" تناشد المواطنين ارتداء الكمامات اليوم

أحمد موسى

بالفيديو.. أحمد موسى: "الحساب قادم"

الحرس الثوري

أكبر قضية اختلاس .. بطلها الحرس الثوري الإيراني

البرلمان

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

بالقليوبية

راتب يصل لـ2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 194وظيفة

الحياة السياسية

سعفان
سعفان

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

وظائف جديدة برواتب تصل لـ3000 جنيه‎

#

القوى العاملة تنفي تسريح العمال بقانون العمل الجديد

#

الإثنين.. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

#

5 عقود لبحارة مصريين برواتب 3450 يورو

راتب

القليوبية

وظائف

المهن

المطلوبة


تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ5 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.

وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت الفرص للإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص في شركات لتصنيع الملابس.

وقال "سعفان"، في بيان، اليوم، إن المهن المطلوبة، عمال تشطيب، أوفر، تعبئة، مساعد قص، محاسب، عمال سنجر، أورلية، فرش القص، عمال خدمات، مكواة، عمالة مساعدة، مسئول علاقات خارجية، بائع، استيوارد، عمال أسانسير، ومهن لا تشترط مؤهلًا، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ.
من جانبه، أشار فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» عزل 10 ركاب بمطار القاهرة بسبب "الحمى الصفراء"
» تفحم شقة سكنية فى الشرابية
» مناورات عسكرية إسرائيلية فى مطار دوف قرب تل أبيب
» فتاة تصمم على ارتداء فستان الزفاف وزيارة خطيبها بعد تركه لها
» حقيقة تراجع "أمريكا" عن استخدام طائرات "بوينج 737"
» تعرف على الخلطة السحرية السرية لجمال "بريانكا شوبرا"
» قطة متجمدة تعود للحياة
» فنان شهير: والدي قاطعني بسبب خطبتي لهذه الفنانة
» شاهد.. ماذا قالت منة شلبي عن محمد صلاح
» الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم
» "مايك تايسون" يشارك في فيلم مصري برفقة هذا الفنان

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • عصر

    03:33 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك