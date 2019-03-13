راتب يصل لـ2500 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 194وظيفة

13 مارس 2019 - 11:06 ص





تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبي العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ5 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.





وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت الفرص للإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص في شركات لتصنيع الملابس.





وقال "سعفان"، في بيان، اليوم، إن المهن المطلوبة، عمال تشطيب، أوفر، تعبئة، مساعد قص، محاسب، عمال سنجر، أورلية، فرش القص، عمال خدمات، مكواة، عمالة مساعدة، مسئول علاقات خارجية، بائع، استيوارد، عمال أسانسير، ومهن لا تشترط مؤهلًا، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ.







من جانبه، أشار فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.





وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.









