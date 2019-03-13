برلماني يتقدم بـ6 اقتراحات برغبة لدعم البنية التحتية بمحافظة مطروح

13 مارس 2019 - 11:09 ص

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، عن تقديمه بعدد من الاقتراحات برغبة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى عدد من الوزراء وتناقش داخل لجنة الإدارة المحلية ولجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان.

وقال العميري في بيان له، أن أول الاقتراحات برغبة كانت بخصوص قيود الارتفاع الحالية بمطروح حيث أنه أقصى ارتفاع يتم السماح به هو أرضي وسبعة فقط، و عمل شبكة مياه وصرف صحي بمنطقة وادي الرمل بمركز مطروح، وأخر بشأن فتح طلبات تركيب العدادات الكودية للمواطنين مما يساعد الدولة في الحصول على حقوقها والمواطنين على الخدمة.

كما تقدم "العميري"، باقتراح من أجا تقسيم مدينة مرسى مطروح إلى قسمين أول وثاني، واقتراح بتحويل قرية رأس الحكمة بمركز مطروح إلى مدينة وتم توجيه إلى إدارة الحكم المحلي بالبرلمان.

وأضاف أنه قدم اقتراح برغبة بشأن إنارة وصيانة كبري فوكه على الطريق الساحلي ما بين محافظة مطروح والإسكندرية وهو الكبري الوحيد بالمحافظة وعدم إنارته وصيانته يتسبب في حوادث كثيرة للسيارات للمواطنين.