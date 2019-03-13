فحص 4.1 مليون تلميذ في مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

13 مارس 2019 - 11:13 ص

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و 122 ألفا و 814 طالبًا وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، في السادس من الشهر الجاري.





وكشفت وزيرة الصحة والسكان أنه تم فحص حوالي 432 ألفا و 213 طالبا خلال الأسبوع الأول من اطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة: القاهرة و السويس و الإسماعيلية و المنوفية و كفر الشيخ و بني سويف و سوهاج و الأقصر و أسوان و البحر الأحمر و شمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 3 مليون و 690 ألف و 601 طالب في 11 محافظة و هي " الجيزة و الفيوم و البحيرة و الاسكندرية و قنا و أسيوط و القليوبية و دمياط و بورسعيد و مطروح و جنوب سيناء".





و قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثانية كانت القاهرة ثم سوهاج ثم أسوان، حيث تم فحص 129 ألفا و 500 طالب بالقاهرة، و 73 ألفا و 757 طالبا بسوهاج، و 64 ألفا و 656 طالبا بأسوان، و 6 آلاف و 886 طالب بالسويس، و 26 ألفا و 915 طالبا بالإسماعيلية، و 37 ألفا و 105 طالب بالمنوفية، و 20 ألف طالب بكفر الشيخ و 21 ألف و 540 طالبا ببني سويف و 36 ألفا و 79 طالبا بالأقصر و 7 آلاف طالب بالبحر الأحمر و 11 ألف طالب بشمال سيناء.







وأكد مجاهد، أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، مضيفًا أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحي" بالمجان.





يذكر أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.

