المالية: "الدولة خضعت لعميلة جراحية صعبة"

13 مارس 2019 - 11:20 ص

قال وزير المالية محمد معيط إن الدولة خضعت لعملية جراحية صعبة للغاية لإجراء إصلاحها الاقتصادي، مما أدى إلى نجاح مذهل في جميع قطاعات الدولة، مضيفًا أن "مصر لا تزال في مرحلة الانتعاش"، بحسب ما ذكره موقع "إيجيبت إندبندنت" الصادر بالإنجليزية .

وأشار الموقع، في تقريره، إلى أنه خلال اجتماع للجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأحد الماضي، للرد على عدد من طلبات الإحاطة ، قال "معيط" إن "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خصص جزءا كبيرا من وقته لنظر في برنامج الإصلاح الاقتصادي".

ورداً على سؤال برلماني حول نتائج الإصلاح الاقتصادي، أشار "معيط" إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي كان يستمر في الماضي لمدة 12 ساعة وأن مصر كانت لا تستطيع تحمل تكاليف علاج مرضى التهاب الكبد الوبائي، وهي مشاكل تم القضاء عليها الآن".

وأوضح الوزير أن "الأمور بدأت بشكل كارثي، لكن تغير الوضع في الوقت الراهن، وانتقلنا من التركيز على الحفاظ على الدولة فقط إلى تنمية جميع القطاعات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة دخلهم وزيادة الاستثمار الأجنبي".

وقال "معيط" إن قرض صندوق النقد الدولي يتكون من ست شرائح ، تلقت مصر منها خمسة، ولم يتبق منها سوى واحدة ، مشيرًا إلى أن مصر قد استوفت جميع متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ولم يتم تعليق أي من الشرائح.

وأوضح معيط أنه "إذا لم تكن الحكومة حققت الأهداف المطلوبة بشكل صحيح من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، لم يكن صندوق النقد الدولي قام صرف الشرائح الخمس من القرض".

وشدد الوزير على أن صندوق النقد الدولي لم يبالغ في أشادته المسمرة للحكومة في تقاريره .

وفي السياق، أعلن وزير المالية أن الحكومة ستقدم إلى البرلمان مشروع قانون بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمعاملات الضريبية لتشمل الاقتصاد غير الرسمي ، كجزء من الإصلاح الاقتصادي .

واستطرد أن البنك المركزي قد طبق برنامج إصلاح السياسة النقدية، وحصل نتائج إيجابية، لافتًا إلى أن وضع الجنيه المصري جيد، كما انخفض سعر الفائدة بنسبة واحد في المائة على الرغم من أن انخفاض سعر الفائدة يؤثر على سعر الصرف.