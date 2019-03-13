بالصورة.. حقيقة وجود البغدادي داخل "همر أمريكي"

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ابو بكر البغدادي

استسلام

صورة جديدة

الباغوز

همر أمريكي

انتشرت صورة جديدة لزعيم داعش "أبو بكر البغدادي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الصورة رجلا ملتحيا، ويرتدي الزي "الأفغاني"، بداخل عربة عسكرية من طراز "همر".

وبحسب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي فإن صحيفة "يني شفق" التركية، هي من سربت الصورة، وأكدت أنها تعود للبغدادي.

بينما نفى أنصار تنظيم الدولة، وناشطون آخرون، بشكل قاطع أن تكون الصورة عائدة للبغدادي، المتخفي عن الأنظار منذ سنوات.

وبحسب ما ذكره  ناشطون فإن الرجل الظاهر في الصورة يبدو أصغر بسنوات من البغدادي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 48 عاما.

وكتب حساب سيد حسن الموسوي في تويتر: " نشرت صحيفة يني شفق التركية صورة لابي بكر البغدادي وهو جالس في همر تابع للقوات الامريكيه واتهمت الصحيفه المخابرات المركزيه الامريكيهCIA برعايه زعيم داعش وتوظيفه لمصالحها الخاصه في المنطقه".

يذكر أنه منذ ظهور البغدادي  العلني والوحيد في يوليو عام 2014، لم يطل البغدادي إطلاقا، سوى في تسجيلات صوتية منسوبة إليه على فترات متباعدة.

كما ظهرت الصورة مع استسلام آلاف المقاتلين من تنظيم الدولة لصالح قوات سوريا الديمقراطية ، داخل الباغوز، آخر معاقل التنظيم في دير الزور.


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