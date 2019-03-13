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مصر ولبنان يحظران طيران "بوينج 737 ماكس 8" في أجوائهما

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مصر للطيران
مصر للطيران

وكالات- الدويني فولي

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حظرت القاهرة وبيروت تحليق الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" في أجوائهما بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية المنكوبة.

وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" في الأجواء والمطارات المصرية، وذلك في أعقاب سقوط طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز يوم الأحد الماضي.

وأضافت الهيئة أن شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، لا تمتلك هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوي.
وتابعت أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى أي من الشركات المصرية.
و أصدر المدير العام للطيران المدني اللبناني محمد شهاب الدين تعميما يمنع بموجبه طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، أو التحليق في الأجواء اللبنانية. 


وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا، يوم الأحد، ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.

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