"المنير": كنت نائبًا لوزير المالية بدون صلاحيات

13 مارس 2019 - 12:00 م



كشف الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق، كواليس تنصيبه نائبًا للوزير المالية قائلا :" كنت نائبا لوزير المالية بدون صلاحيات، وهذا أعاق عمله بشكل كبير، موضحا أنه حتى استقالته من منصبه، لم يتم وضع صلاحيات لنائب الوزير.



وأضاف "المنير"، في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه محمد الباز، أن عدم وضع صلاحيات يؤدي إلى ارتباك في العمل، وقد نخسر تجربة جيدة.



يُذكر أن "المنير" كان قد شغل منصب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كما شغل منصب الشريك المسؤول عن الاستشارات الضريبية والضرائب الدولية في "شركة برايس وترهاوس كوبرز للاستشارات"، ونائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية بين 2006 و2011، ورئيس مشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة في "شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بـ"الغرفة التجارية الفرنسية"، ومحاضر في مجال السياسات العمالية والضريبية في العديد من المؤسسات الأكاديمية والمهنية ومجتمعات الأعمال.

وكان عضوًا في اللجنة الرئيسية لخبراء الأمم المتحدة في "الشؤون الضريبية الدولية" في نيويورك سابقًا، وفي مجلس الإدارة في "جمعية الضرائب المصرية".



