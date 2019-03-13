مركز السموم: "هذه الحباية تؤدي إلي الوفاة"

13 مارس 2019 - 12:13 م

أكدت الدكتور مها غانم، المشرف العامة على مركز السموم بجامعة الإسكندرية، أن بعض الأطفال تموت والبعض الآخر قد يدخل في مضاعفات شديدة، بسبب تناول قرص واحد من بعض الأدوية المنتشرة بكافة المنازل، أو تناول البرفيوم.



وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، أن العطور مكونة من الكحول مثلها مثل الخمور، وقد تسبب العمى وتدمر خلايا المخ، لافتة إلى أن المركز حذر من تناول الأطفال كافة المسكنات أو أدوية الضغط أو السكر أو الأزمات الصدرية، معقبة:" حباية واحدة من هذه الأدوية تؤدي إلي الوفاة ".



وتابعت: "لا يوجد اجراء وقائي عند تناول أدوية بالخطأ، أي طفل يتناول أدوية بالخطأ، عليه الذهاب إلى أقرب مركز سموم، ولا يتناول اللبن مثلما يقال".



وأشارت إلى أن 50% من المترديين على المركز أطفال، بحجم يقدر بـ5 آلاف طفل، موضحة ان هؤلاء الأطفال معظمهم يتناولن أدوية بالخطأ.



وحذر مركز السموم من التناول الخاطئ لكل من "السلفونيل يوريا، الثيوفيللين، المورفينات، الفينوثيازين، حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات المستقبل بيتا، الكحول الميثيلي والإيثيلين غليكول، مادة الكلونيدين، الكافور، مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقات".

