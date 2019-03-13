يوتيوبر يحذر رمضان: "هقعدك في البيت"

13 مارس 2019 - 12:15 م

حذر اليوتيوبر شادي سرور، الفنان محمد رمضان من عرض أغاني جديدة له علي موقع " اليوتيوب".

ونشر شادي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، منشور وجه به "رسالة تحذيرية" للفنان محمد رمضان.

كتب سرور: "تحذير.. ‏لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، ‏لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. ‏هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، ‏فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ‏ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، ‏قبل ما تفكر تغني أصلاً، ‏تحياتي كابوسك".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.