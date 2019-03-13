يوتيوبر يحذر رمضان: "هقعدك في البيت"

متابعات- امينة عبد العال
حذر اليوتيوبر شادي سرور، الفنان محمد رمضان من عرض أغاني جديدة له علي موقع " اليوتيوب".
ونشر شادي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، منشور وجه به "رسالة تحذيرية" للفنان محمد رمضان.
كتب سرور: "تحذير.. لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، قبل ما تفكر تغني أصلاً، تحياتي كابوسك".
يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.
فجر04:49 ص
فجر
04:50
شروق
06:13
ظهر
12:09
عصر
15:33
مغرب
18:06
عشاء
19:36