  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

يوتيوبر يحذر رمضان: "هقعدك في البيت"

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان وشادي سرور
محمد رمضان وشادي سرور

متابعات- امينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

استقالة مدير الإعلام في البيت الأبيض الأمريكي

#

استقالة مدير الإعلام في «البيت الأبيض»

#

البيت الأبيض: تسلمنا طلبا للتحقيق في تورط مقربين لترامب

#

مفاجأة وراء استبعاد رمضان صبحي من المنتخب: أسباب لا تصلح للنشر

حذر اليوتيوبر شادي سرور، الفنان محمد رمضان من عرض أغاني جديدة له علي موقع " اليوتيوب".

ونشر شادي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، منشور وجه به "رسالة تحذيرية" للفنان محمد رمضان.

كتب سرور: "تحذير.. ‏لمحمد رمضان، سمعت إنك هتنزل أغنية تاني، ‏لو عملت أغنية تقرفنا وبتعظم في نفسك تاني.. ‏هنزل عليك بديس تراك هيقعدك كتير في البيت، ‏فاحذر من الغرور أكتر من كده، لإن احنا زهقنا، ‏ولو أنت نمبر وان، أنا أول واحد، وأغنيتي موجودة على اليوتيوب، ‏قبل ما تفكر تغني أصلاً، ‏تحياتي كابوسك".

يُذكر أن الفنان محمد رمضان أعلن عن إحياء حفل غنائي في مصر يوم 29 مارس سيعلن فيه عن أغنيتين لم يطرحهما من قبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده