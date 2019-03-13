بالفيديو.. تحطم طائرة أمريكية في ولاية أوهايو ومصرع قائدها

13 مارس 2019 - 12:59 م

أعلنت السلطات الأمريكية، الأربعاء، تحطم طائرة صغيرة في منزل في مجتمع سينسيناتي في ولاية أوهايو، ما أسفر عن مقتل قائدها.







ونقلت صحيفة (يو إس نيوز) الإلكترونية الأمريكية عن مسئولين في الطوارئ قولهم: إن المنزل، الذي يقع في مدينة ماديرا، كان خاليا من السكان وقت تحطم الطائرة .





ولم تتأكد السلطات ما إذا كان هناك شخص أخر بجانب الطيار أم لا في حادث تحطم الطائرة ذات المحركين، ولم يُصدر على الفور أي معلومات حول هوية الطيار.





وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيكون مسؤولاً عن التحقيق في الحادث.



