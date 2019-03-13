تسريب فيديو إباحي لمطرب شهير مع فتاة قاصر

13 مارس 2019 - 01:07 م



تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المغني آر كيلي (52 عاماً) يستغلّ فتيات قاصرات، بحسب ما كشفت المحامية غلوريا ألرد المتخصصة في هذه القضايا خلال مؤتمر صحافي عقد الأحد في نيويورك.



وقال غاري دينيس، وهو أب لفتاتين، إنه عثر على التسجيل وهو يوضّب أشرطة قديمة في بيته، وقد كُتب عليه أنه لحدث رياضي وكان الوالد يعتقد أنه تسجيل لإحدى حفلات آر. كيلي.



وعندما بدأ مشاهدته، اكتشف "مصدوماً" مضمونه الذي يظهر آر. كيلي "وهو يستغلّ جنسياً قاصرات أميركيات من أصول إفريقية". وفي التسجيل تتّهم نساء عدّة الفنان بإقامة علاقات مع فتيات دون السادسة عشرة واستعبادهن جنسياً.



وقُدّم التسجيل الجديد إلى المحققين وهو لن يعرض علانية، بحسب المحامية وهو الشريط الثالث من هذا النوع الذي يكشف في 15 يوماً بعد عرض الوثائقي.



وسبق وقدّم المحامي مايكل أفيناتي الذي يتولّى أيضاً الدفاع عن ضحايا الفنان الشريطين السابقين.



وصرّحت المحامية غلوريا ألرد بأنه "ما من أشرطة أخرى عن آر. كيلي قيد التداول" في اعتقادها، داعيةً من في حوزته هكذا تسجيلات إلى "تسليمها للسلطات".



ويذكر أنّ آر. كيلي أُطلق بكفالة قدرها 100 ألف دولار بعد توجيه الاتهام إليه في شباط للاشتباه باستغلاله قاصرات بين عامي 1998 و2010. لكنه أودع في السجن مجدداً الأربعاء الماضي لتخلّفه عن دفع نفقة غذائية لزوجته السابقة وأخلي سبيله السبت بعد أن دفع لها حوالى 161 ألف دولار.

