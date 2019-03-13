  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

تأجيل محاكمة 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة" لـ27 مارس

قضايا وحوادث

محاكمة متهميين
محاكمة متهميين

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا محاكمة المتهمين بـ"حسم" و"لواء الثورة"

#

تأجيل محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة لـ27 فبراير

#

تأجيل محاكمة 170 متهمًا في قضية "تصوير قاعدة بلبيس"

#

غدا محاكمة المتهمين بحسم ولواء الثورة

حسم

محاكمة الارهابين

قضية حسم

قررت محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 271 متهمًا في قضية "حسم ولواء الثورة"، لجلسة 27 مارس؛ للشهود.

وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، مما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.

وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، تهم الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده