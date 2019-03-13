المؤبد لمتهم فى غرفة عمليات رابعة

شيماء السيد
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالسجن المؤبد للمتهم عاطف محمد حسن أبو العيد الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية"غرفة عمليات رابعة".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
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