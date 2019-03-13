  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

المؤبد لمتهم فى غرفة عمليات رابعة

قضايا وحوادث

«المؤبد» لشقيقين قتلا مواطنًا لاعتراضه على بيعهما المخدرات
«المؤبد» لشقيقين قتلا مواطنًا لاعتراضه على بيعهما المخدرات

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدا الحكم على متهم بغرفة عمليات رابعة

#

الجيش الليبي يعلن مقتل قياديين إرهابيين بـ"درنة"

#

معركة بين طبيبين في غرفة العمليات بالمنوفية

#

غدًا إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة"

الممتلكات العامة

اعتصامى رابعة

فض اعتصامي رابعة العدوية

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالسجن المؤبد للمتهم عاطف محمد حسن أبو العيد الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية"غرفة عمليات رابعة".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى واحمد محمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية تم الحكم عليهم عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده