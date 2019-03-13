ننشر أقوال شهود الإثبات فى أحداث "كنيسة مارمينا"

13 مارس 2019 - 01:43 م

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع الشهود في محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقال الشاهد رضا شوقي، أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، إن رئيس مباحث القسم تلقى اتصالا بوجود ضرب نار بالشارع الغربي، وتعامل مأمور القسم مع المتهم وطلب مني المأمور إحضار سلاح من القسم.

وأضاف أنه رأى مسلحا يقوم بضرب نار عشوائي وكان بيني وبينه 50 مترا تقريبا.

واستمعت المحكمة الي شاهد الإثبات عبد الله سيد رقيب شرطة بقسم حلوان، وشهد انه أثناء تفقد الحالة الأمنية وتلقي رئيس الدورية إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربي بحلوان، وعقب وصول القوات لمكان الحادث قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية.

وشعد الضابط أحمد علي بقسم حلوان، إنه بعد التعامل مع المتهم بإطلاق النار على الكنيسة وإصابته عثر بحوزة المتهم بعد تفتيشه على قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.