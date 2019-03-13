  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:52 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

ننشر أقوال شهود الإثبات فى أحداث "كنيسة مارمينا"

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 11 متهما فى أحداث كنيسة مارمينا للغد

#

غدًا محاكمة 11 متهمًا داعشيًا فى أحداث كنيسة مارمينا

#

تأجيل محاكمة 11 متهما داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا

#

غدا محاكمة 11 متهما داعشيا فى أحداث كنيسة مارمينا

حلوان

كنيسة مارمينا

كنيسة حلوان

اطلاق النار على كنيسة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع الشهود في محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ"أحداث كنيسة مارمينا بحلوان".

وقال الشاهد رضا شوقي، أمين شرطة بقسم شرطة حلوان، إن رئيس مباحث القسم تلقى اتصالا بوجود ضرب نار بالشارع الغربي، وتعامل مأمور القسم مع المتهم وطلب مني المأمور إحضار سلاح من القسم.

وأضاف أنه رأى مسلحا يقوم بضرب نار عشوائي وكان بيني وبينه 50 مترا تقريبا.

واستمعت المحكمة الي شاهد الإثبات عبد الله سيد رقيب شرطة بقسم حلوان، وشهد انه أثناء تفقد الحالة الأمنية وتلقي رئيس الدورية إشارة بوجود ضرب نار على كنيسة مارمينا بالشارع الغربي بحلوان، وعقب وصول القوات لمكان الحادث قام المتهم بإطلاق النار على الدورية بصورة عشوائية.

وشعد الضابط أحمد علي بقسم حلوان، إنه بعد التعامل مع المتهم بإطلاق النار على الكنيسة وإصابته عثر بحوزة المتهم بعد تفتيشه على قنبلة بدائية الصنع وسلاح ناري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده