  • الأربعاء 13 مارس 2019
  • بتوقيت مصر07:53 م
بحث متقدم
الأمم المتحدة

رد غاضب من مصر على بيان «الدول الأوروبية»

رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير

الإمارات تعلق على إدراجها على القوائم السوداء بأوروبا

ترمب

السجن 6 سنوات لمدير حملة «ترامب»

بوتفليقة

"بوتفليقة" يتخذ قرارًا مصيريًا خلال ساعات

تجارة الأرز الصينى

الأرز الصينى والهندى يغزو الأسواق.. والمصرى «باى باى»

البشير

«البشير» يجري تعديلًا وزاريًا يشمل 15 وزيرًا جديدًا

وزير الاسكان

بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

صورة الخبر

فوضى في لندن بعد رفض العموم البريطانى لـ"بريكسيت"

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: عواصف ترابية وأمطار غدًا

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

تعرف علي أخطر 7 طرق في العالم

الصفحة الأخيرة

طرق خطيرة
طرق خطيرة

متابعات- امينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

#

"اللي متقبضش عليه النهاردة هيتقبض عليه بكره"

#

وفاة أمير الأيزيدين فى أحد مستشفيات ألمانيا

#

شاهد.. أغلى حفل زفاف في الهند

طرق

السياح

بحار

تتميز بعض الطرق بالعالم بالخطورة دون غيرها، ولذلك يجب توخي الحذر أثناء السير بها.

وإذا كنت ممن يقودون سياراتهم على طرق مستوية واضحة المعالم والمسارات، فأنت حتما من المحظوظين، لأن عددا كبيرا من السائقين في العالم يضطرون إلى السفر على طرق مخيفة تحدق بها المخاطر من كل صوب.

وتؤثر التضاريس بشكل كبير على الطرق، ففي بعض الدول يتم شقها وسط الجبال الشاهقة، وفي حالات أخرى فتكون الطرق على حواف البحار أو المحيطات.

لكن الطرق الخطيرة ليست قدرا مشؤوما على الدوام، إذ يصر السياح في كثير من الأحيان على قصد طرق خطيرة بمحض إرادتهم، حتى يعيشوا إحساسا مختلفا عما ألفوه في حياتهم اليومية.

وبحسب قائمة نشرها موقع "بزنس إنسايدر"، فإن طريق "كاراكورام" السريع الذي يربط بين باكستان والصين على مسافة تقدر بأكثر من 1200 كيلومتر يعد من أخطر طرق العالم، بالنظر إلى ما يشهده من انهيارات أرضية، فضلا كوارث طبيعية مثل الفيضانات والتساقطات الثلجية.

الطريق الخطير الذي يلقب بأعجوبة الدنيا الثامنة، أودى بحياة ما يقترب من ألف عامل خلال عملية تعبيده سنة 1957، وفي أكتوبر الماضي، لقي 17 شخصا حتفهم جراء حادث حافلة عليه، لكنه رغم ذلك تحول إلى مقصد للسياح.

وفي بوليفيا، تحولت "طريق الموت" إلى معلم مشهور في البلاد، فهذا المسار الجبلي الذي لا يتجاوز عرضه 3.6 أمتار، يؤدي إلى مصرع نحو 300 شخص في السنة، وبمجرد خطأ بسيط، قد يجد سائق السيارة أو الدراجة نفسه في الهاوية على عمق يبلغ مئات الأمتار.

أما في النرويج، وهو بلد أوروبي متقدم وذو بنية تحتية متينة، فتمتاز إحدى الطرق البحرية بمنعطف غريب ومقوس، وعند هبوب العواصف بشدة، تصبح الطريق مغمورة بالماء في ظرف وجيز.

وتضم القائمة طريق "دالتون" السريع في ولاية ألاسكا الأميركية، ففي هذه الطريق الممتدة على 414 ميلا من المساحات الباردة والمتجمدة أحيانا، لا توجد أي استراحة أو محطة للتزود بالوقود طيلة 240 ميلا، لذلك يُنصح السائقون بجلب معدات وقائية حتى يحموا أنفسهم في حال إصابة العربات التي يقودونها بأي عطل.

ولا يقل ممر "زوجي" في الهند خطورة عن طريق ألاسكا، ففي الطريق الهندية قد يهوي السائق إلى قاع بعمق 15 ألف قدم، ولا توجد أي حواجز جانبية حتى تحمي المركبات في حالة الانزلاق على الطريق المتربة وغير المعبدة.

وفضلا عن ذلك، تشمل القائمة، طريق "غوليانغ" التي تربط بين أجزاء نفق جبلي شاهق في الصين، ويقول السكان المحليون إن هذه الطريق لا تقبل الخطأ بتاتا لأن أي سهو من السائق قد يقود السيارة إلى أسفل الهاوية.

وتعاني الطريق التي تربط بين كابل وجلال آباد في أفغانستان صعوبات من نوع آخر، فإلى جانب حالتها المتردية وحوادثها المروعة، تشهد هجمات انتحارية دامية وعمليات خطف بالنظر إلى تردي الوضع الأمني في البلاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

السيدان هشام ومحمد علي حافظ

فراج إسماعيل

... يا كامل

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» براءة المتهم بذبح والديه
» حقيقة تعاطي طارق حامد منشطات في مباراة جورماهيا
» الإمارات تتسلم مصريين احتجزتهم إيران
» «جوزيه» في تدريبات الأهلي.. و«لاسارتي» يتمسح به
» كلب يعقر طفلة فى القاهرة الجديدة
» حقيقة رغبة رمضان صبحي في الرحيل عن الأهلي
» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟
» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"
» منفذو حادث سميراميس استقلوا أتوبيس "دلتا للسياحة" وقتلوا المواطنين
» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا
» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

استطلاع رأي

هل تؤيد إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورة تأهيلية؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
تجارة الأرز الصينى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده