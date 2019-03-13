بشرى سارة بشأن الإعلان الـ11 للإسكان الاجتماعي

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سي بي سي

مى عبد الحميد

أكدت مي عبدالحميد، مدير صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أنه تم استحداث الوحدات الـ75 متر في الإسكان الاجتماعي، بناء على رغبة العملاء، لافتة إلى أن بعض الأسر يرون إن مساحة 90 متر مربع كبيرة عليهم.

وأضافت "عبدالحميد"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه في الإعلان العاشر، تم أيضا استحداث إمكانية دفع المقدم على أقساط.

ولفتت مدير صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إلى أنه لحل مسألة المواصلات قررت هيئة المجتمعات العمرانية شراء حافلات خاصة لنقل المواطنين إلى أقرب نقطة مواصلات، موضحة أن الخطوط اشتغلت في أغلب المدن الجديدة.

 وكشفت أن وزارة الإسكان سوف تعلن عن طرح من 20 إلى 25 ألف وحدة سكنية جديدة في الإعلان الحادي عشر قريبًا، موضحة أنه سيكون في محافظات الصعيدـ ويريدون فيه دعم الصعيد وسيتم طرح الوحدات بسعر الإعلان التاسع بـ184 ألف جنيها للوحدة، بدلا من 225 ألف جنيها في الإعلان العاشر والتي كانت قابلة للزيادة، لافتة إلى أن السبب في ذلك هو ضعف القدرات المالية لدى الأهالي في الصعيد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عنه منتصف أو نهاية الشهر المقبل.

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