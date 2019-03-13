اعترافات صادمة لقاتلة أطفالها الثلاثة بالمرج

13 مارس 2019 - 02:07 م

اعترفت المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بالمرج بتفاصيل مثيرة عن الواقعة قائلة إنها تزوجت من "أحمد أ" 33 عامًا، ومنذ زواجهما دأب على ضربها وتعذيبها، وأنجبت منه 3 أطفال "ملك" و"جنى"، وطفل لم يتجاوز عمره ساعات قبل قتله.

وذكرت المتهمة أمام أورقة المحققين أن زوجها اشترك مع زوجته الأولى "هالة م" 50 عامًا، ربة منزل، في تعذيبها وإجبارها على قتل أبنائها الثلاثة مستخدمًا حيلة شكه في نسبهم له، واتفق زوجها مع زوجته الأولى على التخلص منهما فى مكان غير معلوم في رشاح المرج.

واستمعت النيابة لأقوال هالة عبدالحميد، صاحبة المنزل التي أبلغت عن الجريمة، وأفادت بأنه وقت صعودها لوضع الطعام لطيور أعلى سطح المنزل، شاهدت المتهمة تجلس وبها آثار ضرب وتعذيب، وبمجرد سؤالها لها قالت إن زوجها وضرتها انهالوا عليها بالضرب وطردوها من الشقة، وكشفت عن تفاصيل ارتكابها لجريمة التخلص من أولادها منذ سنة ونصف، فأسرعت بإخبار زوجي الذي قام بدوره وأبلغ الشرطة التي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وزوجته الأولى "هالة".

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، كشفت عن ملابسات قتل رجل لأبنائه الثلاثة منذ قرابة عام ونصف، وتبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة بتحريض من زوجته الأولى، وتمكنت من القبض عليه بعد إعداد الكمائن اللازمة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.