كلمة رئيس الأركان للشعب الجزائري

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أشاد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش الوطني وشعبه.

وقال الفريق قايد صالح، اليوم الأربعاء  “الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات”


وأضاف:” لا أمل إطلاقا من الافتخار بعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، منوها أن الشعب الجزائري واعٍ ويعرف كيف يتعامل مع الأزمات، استقرار الجزائر أولوية للشعب والجيش على حد سواء"


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