غدًا.. آخر موعد لتلقى طلبات حج الجمعيات الأهلية

13 مارس 2019 - 02:25 م

أفاد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بأن غدا الخميس، هو آخر موعد لتلقى طلبات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 م.

وأشار عبد الموجود فى بيان له إلى أن الراغبين في التقدم لحج الجمعيات عليهم سرعة التقديم واستيفاء البيانات المطلوبة، و أن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، وأشار إلى أنه في نهاية مارس الجاري سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين وفقًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة.

وأكد أنه على الجانب الآخر تجرى حاليا المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/ 2019م وذلك بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات والخاصة بالاختبارات التحريرية، وذلك بإجمالي 587 متقدم، وأضاف أنه من المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية لمدة أسبوعين في الفترة من 9 إلى 23 مارس الجاري.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أن برامج الحج لهذا العام تتضمن 4 مستويات تناسب جميع المستويات الاقتصادية، حيث المستوى الأول تكون الإقامة بفنادق 5 نجوم وبقيمة 105 ألف جنيه وتخصص المؤسسة 10? فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز، والمستوى الثاني تكون الإقامة فيه بفنادق اربعة نجوم وقيمته 90 ألف جنيه، والمستوى الثالث الإقامة فيه بفنادق 3 نجوم وبقيمة 80 ألف جنيه، أما المستوى الرابع فستكون الإقامة بفنادق 3 نجوم أيضا وبقيمة 70 ألف جنيه، مع التأكيد أن الأسعار المعلنة شاملة قيمة تذكرة الطيران، وأضاف أنه من المقرر أن يتم استخدام مطار المدينة سواء في الذهاب أو العودة حسب خط سير الرحلة.