وزير النقل الأسبق: 50 مليار جنيه ديون السكة الحديد

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كامل الوزير

ديون السكة الحديد

السمة الحديد

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وزير النقل الأسبق، إن تطوير السكة الحديد هدف الدولة الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الفريق كامل الوزير بإنهاء تطوير المرفق في يونيو 2020.

وأضاف هاني ضاحي أن ديون السكة الحديد تجاوزت 50مليار جنيه، متابعا: "الله يكون في عون الفريق كامل في هذه الفترة الصعبة، ولكنه قادر بخبراته الكبيرة والواسعة على إنجاز التكليفات التي طلبها الرئيس منه سواء في مرفق السكة الحديد أو في بقية قطاعات النقل حتى يستكمل دوره في دعم التنمية في مصر"، بحسب المصري اليوم.


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