ننشر حيثيات حكم النقض بأحداث الدفاع الجوي

13 مارس 2019 - 03:55 م

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد التواب أبو طالب، حيثيات حكمها الصادر في 22 نوفمبر 2018، بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، لسيد مشاغب ومصطفى طبلة، القائدين بألتراس الزمالك وايت نايتس، و9 متهمين آخرين في أحداث استاد الدفاع الجوي، التي وقعت أثناء مباراة الزمالك وإنبي في فبراير 2015.

والذى قضت فيه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بالغاء عقوبة الغرامة المقضى بها على الطاعنين محمد شحات محمد وشهرته ياسر رزق وياسر عثمان واشرف حمدان ورمضان سعد وشهرته ضانى وعمر شريف ومصطفى حمدى وشهرته طبلة وسيد مشاغب ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

وقالت المحكمة إن إدعاء الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد فى ثبوتها فى حقهم أدلة مستمدة من أقوال الضباط والشهود واعترافات عدد من المتهمين، ومعاينة النيابة العامة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية الخاص بالحالة التي كان فيها مسرح الأحداث، وفضلا عن فريغ كاميرا الاستاد.

وأضافت النقض، أن محكمة الموضوع محصت الدعوى تمحيصا كافيا وألمت بها إلماما شاملا، توافرت معه العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الحكم الطاعنين بها، ما يفيد على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحي ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وبالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمون الصادر ضدهم حكم بالسجن 3 سنوات هم: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلى شعبان، والمتهم الصادر ضده حكم بالحبس سنتين هو أحمد عبد العظيم، بينما صدر حكم ببراءة كل من جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.