«جروس»: واثق في خطف تذكرة التأهل بالكونفدرالية

13 مارس 2019 - 04:07 م

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ثقته في تخطي الفريق لعقبة نصر حسين داي في المباراة القادمة في الكونفدرالية.

وعقد جروس جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق مران اليوم للحديث عن بعض الأمور الفنية ومشوار الفريق في البطولة الإفريقية.

وطالب جروس من اللاعبين بالتركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن المرحلة المقبلة ستحدد مشوار الفريق سواء محليًا أو افريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أو التعادل في مباراة نصر حسين داي في الجولة السادسة من الكونفدرالية الإفريقية والمقرر لها الأحد المقبل لضمان التأهل من المجموعة.