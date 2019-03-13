البورصة تربح 663 مليون جنيه رغم تراجع مؤشراتها

13 مارس 2019 - 04:27 م

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة، اليوم، مدفوعة بمبيعات العرب والأجانب، فيما ارتفعت تعاملات المصريين للشراء، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 663 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 834.853 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15125 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2462 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 19312 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1780 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.5%، والعرب على 8.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 767 ألف جنيه، 18.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 57.1 مليون جنيه، على التوالي.