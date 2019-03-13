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«يويفا» يفتح تحقيقًا مع البرازيلي «نيمار»

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نيمار

سان جيرمان

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تحقيقًا مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان، بعد التصريحات التي أدلى بها عقب خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال آوروبا.

وقال «يويفا» في بيان رسمي له اليوم: «وفقًا للمادة 31 فقرة (3)أ، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم أنه عين محققًا للأخلاق والتأديب لإجراء تحقيق فيما يتعلق بالتعليقات التي قالها نيمار لاعب باريس سان جيرمان، عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد».

وكان نيمار قد هاجم حكام تقنية الفيديو وقال: «هذا عار، لقد وضعوا أربع أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم، يجب إعادة النظر في هذه التقنية، لا توجد ضربة جزاء، لا أعلم كيف احتسبوها».

يذكر أن مانشستر يونايتد أطاح بباريس سان جيرمان من دور الـ16 بدوري أبطال آوروبا.


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