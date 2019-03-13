فنان شهير يطالب المصريين بالدعاء لـ«صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح عبد الله

طالب الفنان صلاح عبد الله، الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها بتشجيع النجم محمد صلاح،جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، واصفًا «مو» بفخر مصر والعرب وأفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعب جمع المصريين على تشجيعه.

وكتب «صلاح عبد الله» تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ادعو له #محمد صلاح فخر مصر والعرب وأفريقيا».

وأضاف: «اوعوا تنسوا إنه جمعنا على تشجيعه، زي ما بنتجمع حوالين منتخبنا رغم اختلاف الألوان، أوعوا تنسوا إنه فرحنا كتير ولسة بإذن الله هيفرحنا كمان وكمان، وهيسجل في مرمى قلوبنا أجوان وأجوان وأجوان.. ادعو له».

يذكر أن محمد صلاح، تعرض للهجوم مؤخرًا بسبب تصريحاته في أحد المؤتمرات الصحفية الخاصة في مدينة ليفربول، بمناسبة اختياره سفيرًا لأحد البنوك المصرية.


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