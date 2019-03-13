» رسالة من باكينام الشرقاوي إلى محيي حامد بـ"أحراز اقتحام الحدود"

13 مارس 2019 - 04:41 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، فض أحراز قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، المُتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و آخرين.

واستعرضت المحكمة كتاب آخر موجه من مكتب مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية موجهة من دكتور باكينام الشرقاوي إلى السيد محي حامد مستشار رئيس الجمهورية مكونة من 109 ورقة في حكم الفلوسكاب، المضبوطة بالعقار الكائن بشارع إبن هانئ الأندلس من شارع الطيران مدينة نصر، الخاصة بالمتهم محي حامد محمد السيد في القضية 921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.

والتقرير مؤرخ 18 مايو 2013، يتصدرها كتاب مذيل من الراسلة وتشير فيه إلى أنها ترسل له التوصيات الناتجة عن سلسلة من اللقاءات والنقاشات مع ممثلي قطاع التعدين و الثروة المعدنية، مرفق به تسع مذكرات تدور حول تلك الاقتراحات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.