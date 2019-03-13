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ضبط بندقية تركي و2 خرطوش بزمام غرب أسيوط

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سقوط 3عاطلين بحوزتهم سلاح ناري وهيروين بالإسماعيلية
سقوط 3عاطلين بحوزتهم سلاح ناري وهيروين بالإسماعيلية

حسين عثمان

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ضبط

خرطوش

المباحث

اقتحام الحدود

تمكن ضباط مباحث قسم أول غرب باسيوط برئاسة المقدم محمد عطيه رئيس المباحث من ضبط بندقيه تركيه الصنع وكذا قطعتين خرطوش في حملة امنيه فجر اليوم استهدفت مجموعه من الخارجين عن القانون

تلقي اللواء جمال شكر مدير امن اسيوط اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير إدارة المباحث الجنائيه يفيد بتمكن الرائد علي جلال والنقيب مصطفي عبد الرازق من ضبط "ن .ع " وبحوزته بندقيه تركية الصنع وكذا ضبط " م.ك " و " ع .ص " وبحوزتهم 2 فرد خرطوش . حيث وردت معلومات عن قيام بعض الاشخاص الخارجين عن القانون حيازتهم للاسلحه بغرض المشاجرات واستعراض القوه علما بان المنطقه قد شهدت العديد من المشاكل مما جعل ضباط مباحث القسم في توسيع دائرة الاشتباه وضبط حائزي الاسلحه . تم تحرير محضر بالواقعه وجاري العرض علي النيابه واتخاذ الاجراءات اللازمه .


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