» وزير الكهرباء: إنارة الطرق ليست مسئوليتنا

13 مارس 2019 - 05:10 م

أكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن إنارة الطرق ليست من اختصاصات الوزارة الكهرباء، مشيرًا إلى أنتها مسؤولية المجالس المحلية.

وأوضح "شاكر"، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلي، فى الوقت ذاته أنه لا مانع من تنفيذ الإنارة بمجرد صدور أمر الإسناد للوزارة، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع المحافظات وبمجرد توفير الاعتماد المالي تنار الطرق عن طريق الوزارة.

وبشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن إنارة الطرق الفرعية التي تربط قرى مركز سمسطا محافظة بني سويف، أوضح الوزير، أنه جرى حصر 21 طريقا بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف بتكلفة 8 ونصف مليون جنيه، قائلا: "إحنا جاهزين نشتغل لكن بمجرد إنهاء أمر الإسناد"، ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة.

كما ردَّ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف نادي، لإنارة الطريق الصحراوي من قرية البرشا إلى طريق الجيش محافظة المنيا، مؤكدًا أنه جرى عمل مقايسة، وإنارة الطريق تتكلف نحو 20 مليون و300 ألف جنيه.