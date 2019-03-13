» انتحار عامل بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

13 مارس 2019 - 05:11 م

أقدم عامل خردة على الانتحار بشنق نفسه بسقف الغرفة "سكنه" بمنطقة الرمل شرق الإسكندرية، بعد إصابته بحالة نفسية سيئة، لمروره بظروف مادية صعبة وعدم قدرته على الزواج.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوفاة شخص داخل الغرفة سكنه أعلى عقار بشارع بطل السلام بمنطقة الرمل.

وانتقل المقدم ياسر القطان، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة "عمرو.ق.م" 36 عاما، عامل خردة، معلقة بواسطة حبل من رقبته بجنش سقف الحجرة سكنه أعلى سطح العقار المشار إليه.

وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها، وجرى نقلها إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة.

وبسؤال شقيقه المدعو "عيد.ق.م" 39 عاما، عامل حرفى، قال إنه حضر صباح اليوم للاطمئنان على شقيقه، فوجده بالحالة التي عليها معلقا بسقف الغرفة سكنه.

وأضاف أن شقيقه كان يعانى من حالة نفسية سيئة، بسبب ظروفه المادية الصعبة وعدم قدرته على الزواج، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته.

وتحرر محضر إداري رقم 23 لسنة 2019 إداري قسم شرطة رمل ثانى الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.