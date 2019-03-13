» في آخر لقاء له.. كيف بدت الحالة الصحية لـ"بوتفليقة"؟

13 مارس 2019 - 05:36 م

كشف الدبلوماسي الجزائري، الأخضر الإبراهيمي، تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والاطلاع على حالته الصحية، فى ظل احتجاجات شعبية تطالب بتنحيه بعد أن أعلن الأخير عدم ترشحه لولاية خامسة.

وقال "الإبراهيمي"، في لقاء مع القناة الجزائرية الثالثة اليوم الأربعاء، إن صوت بوتفيلقة ضعيف جدا ولا يسمح له بإلقاء خطاب، كما أن رجليه معطلتين، حيث لا يستطيع المشي، لكن قدراته العقلية صحيحة 100%، مؤكدا أن حالة الرئيس مستقرة، ولا خطر عليها.

وأضاف الإبراهيمي: "كل من يقول إن الرئيس مهدد بالموت في أية لحظة، أرد عليه كلنا مهددون بالموت، فكلنا بشر، وهذه سنة الحياة".

وأكد الإبراهيمي، أنه تعود على زيارة بوتفليقة في كل مرة، للاطمئنان على صحته من منطلق الصداقة والأخوة التي تربطهما.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري: "كما اطلعت أيضا على القرارات التي اتخذها الرئيس من بينها العدول عن الترشح وتأجيل الانتخابي"، مؤكدا أن الرئيس تجاوب مع مطالب الشعب.

وتابع الإبراهيمي: "إنه كل من يقول على أن الرئيس بوتفليقة مهدد بالموت، فأنا أقول له من منا ليس مهددا بالموت".